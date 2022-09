Arib wil niet meewerken aan ‘schijnonderzoek’: ‘Dit is een afrekening’

In dat bestuur van de Kamer zit ook PvdA-Kamerlid Henk Nijboer, fractiegenoot van Arib. Volgens hem waren de meldingen ‘zo ernstig en serieus’ dat er ‘maar één uitkomst mogelijk was, en dat is dat ze onderzocht moeten worden’. Nijboer noemt het ‘heel ernstig en schandelijk dat het advies van de landsadvocaat is uitgelekt en dat Khadija Arib het zo heeft moeten horen’. Hij sprak haar gisteravond zelf nog over de kwestie.



Arib noemt het ‘pijnlijk’ dat Nijboer heeft ingestemd met het onderzoek. Hij heeft wel begrip voor haar woede. ,,Zo’n onderzoek is heel indringend als het wordt aangekondigd, en het kan nooit zo zijn dat je dat via de krant moet vernemen. Hier is het laatste woord nog niet over gezegd’’, aldus de PvdA’er. Een naar gevolg van het uitlekken is volgens hem dat Arib meteen schuldig lijkt, terwijl het onderzoek nog moet worden gedaan. De twee kunnen wel prima verder samen in de fractie, zegt Nijboer. ,,Ik denk dat iedereen in de Kamer, alle collega’s, ook in het presidium dit een heel moeilijk besluit vonden. Maar het is nodig.’’



Bergkamp zocht gisteravond contact met de medewerker van Arib om in gesprek met haar te treden, maar wilde niet vertellen waar het over zou gaan. Arib is nu ook niet van plan in gesprek te gaan met Bergkamp. Ze zou daar alleen op in zijn gegaan als de uitnodiging tot een gesprek eerder was gekomen, aldus het PvdA-Kamerlid.