Asiel-staatssecretaris ‘totaal verrast’ door vertrek partijgenoot: ‘Als ik het ergens niet mee eens ben, weet de VVD dat wel’

Sigrid Kaag weer aan de slag: ‘Ik was onwel, er is een medische oorzaak gevonden’

Vicepremier en minister van Financiën Sigrid Kaag is vandaag weer aan de slag. ,,Ik was onwel, er is een medische oorzaak gevonden’’, laat ze weten voor aanvang van kabinetsoverleg op het ministerie van Algemene Zaken.

24 augustus