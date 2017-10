Asscher neemt op hilarische wijze afscheid als minister

VideoDe bewindslieden van kabinet-Rutte II dragen vanmiddag hun taken over aan hun opvolgers. Dat laten ze niet allemaal ongemerkt voorbij gaan.

Zo twitterde Lodewijk Asscher vanochtend een vilein filmpje van zijn laatste werkdag als minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waarin hij zijn voormalige coalitiepartner VVD een hak zet en en passant nog even zijn profiel als PvdA-leider oppoetst.

In het filmpje is te zien hoe hij een foto van PvdA-coryfee Joop den Uyl een prominente plek geeft op zijn kantoor. Ook vervangt Asscher de foto op zijn bureau, van hemzelf met partijgenoot Jeroen Dijsselbloem op het strand, voor een kiekje van zijn opvolger, D66’er Wouter Koolmees, met zijn partijleider Alexander Pechtold. Ook stelt hij een nieuw wifi-wachtwoord in voor Koolmees. ,,GelukkigGeenHalbe…”

Werkbezoeken

Daarmee doelt hij op VVD-fractieleider Halbe Zijlstra, die niet bepaald een sociaal profiel heeft, maar wel lange tijd werd genoemd als nieuwe minister van Sociale Zaken. Ook ChristenUnie-Kamerlid Carola Schouten was in de race voor die functie. De formatie zat zelfs enige tijd in een patstelling omdat iedereen het belangrijke ministerie claimde. Asscher steekt daar de draak mee door in de brief voor zijn opvolger – die hij in het twitterfilmpje op zijn bureau achterlaat – te beginnen met een getypt ‘Beste Halbe’, om daar met pen de namen van Carola en Wouter achter te hebben gekrabbeld.

Ook plant hij alvast een paar werkbezoeken in voor Koolmees. De eerste: een bezoek aan de postduivenvereniging van Oosterwolde. Juist: dezelfde postduivenvereniging waar Zijlstra jarenlang secretaris van was. En om nog even in te wrijven dat het nieuwe kabinet nog geen afspraken heeft gemaakt met de sociale partners – een doorn in het oog van de PvdA-leider – draagt Asscher zijn secretaresse op om een jaar lang iedere dag ‘om half negen’ een afspraak met vakbond FNV in te maken. ,,Voor een uur. Iedere dag.”

Ook de VVD liet van zich horen. De liberalen twitterden eveneens een filmpje, van de (fictieve) groepswhatsapp van de VVD-ministers onder Rutte II. Eén voor één verlaten de vertrekkende bewindspersonen de groep, waarna Rutte de nieuwkomers toevoegt. Én Roxeanne Hazes. ,,Oeps, sorry”, verontschuldigt Rutte zich met een smiley.

Mannen

Zijn VVD-ministersclub bestaat vooral uit mannen. Rutte moest afscheid nemen van zijn vertrouwde VVD-ministers Melanie Schultz en Edith Schippers, die de politiek verlieten, en Jeanine Hennis, die na haar aftreden als Defensieminister in de Tweede Kamer blijft. Rutte noemde de man-/vrouwverdeling in zijn nieuwe kabinet ‘bijzaak’. Hij zei te gaan ‘voor de beste mensen’.

Cora van Nieuwenhuizen, de nieuwe minister van Infrastructuur en Waterstaat, vraagt in de groepsapp vertwijfelt of ze ‘hier in de groep nou echt de enige vrouw’ is. ,,Ik weet het”, antwoordt Rutte Van Nieuwenhuizen. ,,Neelie belde al.”