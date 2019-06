Au! Ivanka Trump laat minister Kaag letterlijk ‘speechless’

Ook een optreden van een rapper en een film waaraan zowel de Nederlandse als Amerikaanse ministeries van Buitenlandse Zaken lang hadden gewerkt, werden zo vergeten. Vanaf de eerste rij werd door Kaag en haar ambtenaren nog met handgebaren aangegeven dat de Amerikaanse onderminister die het gesprek met Trump leidde het congres niet moest afsluiten. Tevergeefs.

Receptie op het strand

Het team van Kaag had toen haar slotspeech al gemaild naar de pers. De D66-bewindsvrouw ging in haar speech de Amerikaanse co-hosts bedanken ‘dat we samen deze fantastische weg hebben afgelegd’. Een woordvoerder noemt het ‘geen probleem’ dat het slot in de soep liep.



,,Er is nog een receptie op het strand waar de minister ook zou spreken. Ze zal daar haar toespraak alsnog houden.’’ Voor de tweeduizend aanwezige ondernemers en investeerders was de fout overigens niet zichtbaar; het programma liep uit en tijdens de afsluitende sessie met Ivanka Trump liepen al verschillende mensen weg.

Motor

Op het laatste foutje na was de Global Entrepreneurship Summit (GES) een succes, zegt Kaag. ,,Over een paar maanden kunnen we pas alle concrete resultaten en contracten melden, maar veel bedrijven hebben nieuwe contacten opgedaan. De economische motor is aangezwengeld.’’ Volgens Kaag heeft de GES Nederland goed op de kaart gezet. ,,Dit was Dutch branding, we hebben de kennis en kunde van Nederland kunnen etaleren.’’

De top, een Amerikaans initiatief, werd voor het eerst in de Europese Unie gehouden. Door het samen met de Amerikanen te organiseren, werd ook geïnvesteerd in de trans-Atlantische band. Dat is winst, stelt Kaag. ,,Je moet de relatie cultiveren. In die dialoog met de Amerikanen kun je dan ook punten waarop je mogelijkerwijs van mening verschilt juist weer met elkaar bespreken. Het is net als een huwelijk, je moet er elke dag aan werken.’’

Bewondering voor Máxima

Op de ‘grote omgekeerde handelsmissie’, zoals Kaag de GES omschrijft, stonden vrouwen in de schijnwerper. ,,De economie doet het beter als vrouwen meedoen. Het is een prioriteit voor de Amerikaanse regering, Ivanka Trump is daar leidend in, en dat is ook het speerpunt van het kabinet.’’