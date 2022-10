Avondklok en mondkapdiscussie: Onderzoeksraad velt oordeel over corona-aanpak tweede golf

Getouwtrek om lijst met 500 à 600 grootste stikstof­uit­sto­ters: ‘Irritatie op het hoogste niveau’

Volgens het ministerie van Landbouw is er helemaal geen lijst met de vijfhonderd à zeshonderd grootste stikstofuitstoters. Dat is frappant, want stikstofbemiddelaar Johan Remkes zegt van wél.

