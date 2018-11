Baas Ryanair haalt in brief keihard uit naar Tweede Kamer

Verder stelt O'Leary dat Ryanair de basis op Eindhoven louter heeft gesloten vanwege stijgende brandstofkosten en een dreigende toename van de tarieven met 45 procent die de luchthaven Eindhoven vanaf 2019 zou willen opleggen, net als een reductie van 40 procent van de vlieguren.



In de brief fulmineert de baas van Ryanair ook over een gast die de commissie heeft uitgenodigd, professor Yves Jorens (Universiteit Gent). Hij zou een ‘dubieuze expert’ zijn, zonder enige kennis van zaken. De aanwezigheid van vakbond FNV wordt eveneens niet gewaardeerd.



O’Leary besluit: ‘Mocht uw commissie nog een besloten bijeenkomst willen organiseren met échte experts op het gebied van luchtvaartveiligheid, dan zullen we zo‘n uitnodiging met vreugde accepteren.’



De griffier van de commissie Infrastructuur en Waterstaat bevestigt het bestaan van de brief van O‘Leary en de afzegging van Ryanair, maar weigert verder commentaar. De maatschappij zelf is vooralsnog niet bereikbaar voor een verdere toelichting.