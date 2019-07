Baby op komst: Dijkhoff mist klimaatdebat

,,Hij had het debat heel graag zelf willen doen, maar de geboorte van zijn tweede kind is nóg belangrijker’’, zegt de woordvoerder van Dijkhoff. De VVD-fractiewoordvoerder (38) uit Breda is sinds 2014 samen met zijn vrouw Anouk. De eerste dochter van het stel, Linde, werd in juli 2017 geboren.



Eind januari werd een belangrijk klimaatdebat nog afgeblazen omdat de VVD-fractievoorzitter er niet was. Oppositiepartijen eisten dat Dijkhoff kwam opdagen, wat een paar dagen later alsnog gebeurde. Nu hij dit keer wel een goed excuus heeft, zal de oppositie accepteren dat VVD-Kamerlid Dilan Yesilgoz-Zegerius het woord namens de partij voert.