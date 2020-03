Ban op vuurwerk vanaf 1 december, ook opslag dan verboden

Met name in het eerste jaar ondervindt het bedrijfsleven mogelijk enige financiële gevolgen. Van Veldhoven: ,,De sector heeft daarbij aangegeven omzetverlies en restantvoorraden als bedrijfskosten te zien.” Vooral tegen die opmerking komt de woordvoerder van de Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland in verzet.



,,Het lijkt nu net of wij dat bedrijfsrisico accepteren, maar laat duidelijk zijn dat we hier niet blij mee zijn. We hebben berekend dat we een geschatte schadepost hebben van 15 miljoen euro. Dankzij de VVD is er nog 3 miljoen bijeen geschraapt, maar dat is bij lange na niet genoeg.”



Ook de ingangsdatum vindt de zegsman krap. ,,We moeten maar zien dat alles makkelijk aan het buitenland verkocht kan worden. En vernietigen? We kunnen het spul momenteel niet eens in Nederland vernietigen.” De belangenvereniging gaat binnenkort weer met topambtenaren in gesprek over de uitvoering van de voorgestelde regeling.