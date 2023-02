Barrières weggenomen: PvdA en GroenLinks kunnen bij verkiezingen Tweede Kamer samen op één lijst

De komende Tweede Kamerverkiezingen staan gepland voor 2025, maar kunnen ook eerder worden gehouden mocht het kabinet de rit niet uitzitten. Het is niet gezegd dat de twee partijen dan samen de verkiezingen in gaan; leden van PvdA en GroenLinks gaan daar zich tegen die tijd over uitspreken in een ledenreferendum.

Bij beide partijen werd op het congres met grote meerderheden gestemd vóór moties die de samenwerking versterken. Zo wordt ook een duolidmaatschap mogelijk gemaakt, zo werd op de congressen besloten. Lijsttrekkers Mei Li Vos (PvdA) en Paul Rosenmöller (GroenLinks) voor de Eerste Kamer werden daarop lid van elkaars partij.

De afzonderlijke congressen van PvdA en GroenLinks in één gebouw, de Brabanthallen in Den Bosch, gaan volgens PvdA-leider Attje Kuiken ‘de geschiedenisboeken in’. ,,Het is een voorrecht om als eerste partijleider op de gezamenlijke congressen van PvdA en GroenLinks te mogen spreken", zei ze op het eind bij de gezamenlijke campagne-aftrap.

Linkse wolk

Ze viel VVD-leider Mark Rutte aan, ‘die de krantenpagina’s vulde met bangmakerij’. In een interview met De Telegraaf waarschuwde hij Nederland voor ‘de linkse wolk’. Kuiken en GroenLinks-leider Jesse Klaver sloegen vandaag in een interview met deze site terug door te zeggen dat de VVD Nederland in tweeën splijt.

GroenLinks-leider Klaver zag in Den Bosch ‘een nieuwe linkse beweging', waarvoor hij de basis legde met oud-PvdA-partijleider Lilianne Ploumen, in haar tuinhuisje. ,,Is dit het beste voor de PvdA? Of voor GroenLinks? Geen idee", zei Klaver. ,,Maar dit is wel het beste voor Nederland.”

Volgens Klaver is er een ideeënstrijd gaande. ,,Tussen kapitaal en arbeid, marktwerking en samenwerking en de winst van fossiele bedrijven en de toekomst onze planeet.” De VVD, zei hij, zegt zich ook druk te maken over klimaat. ,,Maar dan het klimaat in de wijnkelder.”

Volledig scherm Verkiezingsposters van de PvdA en GroenLinks hangen naast elkaar op de partijcongressen van beide partijen in de Brabanthallen. © ANP/Sem van der Wal

Keerpunt

Als PvdA en GroenLinks de grootste worden bij de Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart, zegt Klaver het beleid van het kabinet bij te kunnen sturen. Hij vroeg de leden ‘hard campagne te voeren’ op ‘markten en pleinen’. ,,Dan zul je zien dat 15 maart niet een verkiezingsdag is, maar een keerpunt voor Nederland.”

Niet alle leden zijn positief over de samenwerking. In Den Bosch klonk ook kritiek: dat de samenwerking te snel gaat, dat verschillen worden weggewuifd. PvdA-partijvoorzitter Esther-Mirjam Sent zei die zorgen ‘heel goed’ te begrijpen. ,,Alle opties zijn open. Dat proces voelt misschien soms spannend, maar we zijn er gewoon samen bij.”

