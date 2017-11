Basisonderwijs woest over bezuiniging van 61 miljoen euro: 'Kabinet geeft trap na'

Buma: Het gaat bij het CDA niet meer om de mooie posten

4 november ,,Ik heb in het verleden een CDA gezien waar het ging om het hebben van mooie posten. Die tijd is voorbij.'' Partijleider Sybrand Buma benadrukte vandaag op het partijcongres in Nijmegen dat het CDA het in dit kabinet anders gaat doen. ,,Het gaat er nu om dat er grote zorgen bij veel Nederlanders liggen. Doordat we in de regering meedoen, hebben we de kans wat te bereiken voor deze mensen.''