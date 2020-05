Basisscholen en kinderopvang begin juni weer helemaal open

Dit zijn enkele versoepelingen van eerder genomen coronamaatregelen die het kabinet vanavond bekendmaakt, melden ingewijden. Het besluit kan wel weer worden teruggedraaid als er indicaties zijn dat het aantal coronabesmettingen weer oploopt. Welke indicatoren daarvoor worden gebruikt - het aantal besmettingen, de druk op de intensive cares - is nog niet bekend. Het ‘ dashboard ’ waarop het kabinet allerhande data over het virus wil combineren, moet daarbij helpen.

Vijf dagen

Het kabinet laat de invulling van de lessen in het voortgezet onderwijs aan de scholen, melden bronnen, maar een harde vereiste is dat álle leerlingen op een bepaalde tijd les moeten krijgen op school. Veel van de scholen in het voortgezet onderwijs hebben echter al aangekondigd dat ze dat alleen doen met onlinelessen of alleen bepaalde leerjaren naar school laten komen.