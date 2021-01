Basisscholen en kinderopvang blijven dicht tot 8 februari

Het kabinet kondigde begin deze week een verlenging van de lockdown af tot 9 februari, maar hoopte dat het fysieke basisonderwijs vanaf 25 januari weer doorgang zou kunnen vinden. Daarmee zou een verdere leerachterstand bij kwetsbare leerlingen worden voorkomen.



Demissionair minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) noemt het besluit ‘onvermijdelijk’. ,,Ik realiseer me dat dit voor ouders, leraren en leerlingen een klap is. Je kinderen helpen met school terwijl je tegelijk je werk moet doen, is ontzettend zwaar.’’



,,We volgen hiermee het OMT-advies’’, zegt Slob. ,,En de reden is dat er onderzoek is gedaan naar de werking van de Britse variant in relatie tot kinderen. De eerste uitkomsten van die onderzoeken zijn dat kinderen niet ontvankelijker of besmettelijker lijken dan bij de oude variant, maar het aantal besmettingen is nog altijd erg hoog in ons land, en daar komt nog bij dat - los van kinderen - er veel onzeker is over de werking van de Britse variant.’’



De noodopvang blijft wel open voor kwetsbare kinderen en voor kinderen wiens ouders een cruciaal beroep hebben. De kinderopvang is volgens Slob bereid om daarbij te helpen. ,,Dat gaan we zo snel mogelijk organiseren.”



Premier Mark Rutte zei tijdens de persconferentie vorige week al dat heropening een prioriteit is, mits de besmettingscijfers het zouden toelaten. Vandaag is tijdens het overleg tussen de betrokken ministers en deskundigen op het Catshuis besloten dat de situatie nog te nijpend is.