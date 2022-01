Basisscholen en middelbare weer open vanaf maandag, jeugd mag weer buitensporten

Dat heeft demissionair minister Arie Slob (Onderwijs) zojuist gezegd. Ook wordt buitensporten voor jongeren tot 18 jaar weer mogelijk vanaf dinsdag 11 januari, tot 20.00 uur ‘s avonds. Voor het hoger onderwijs geldt wel dat tentamens mogen worden afgenomen.

Vorige maand besloot de regering om de kerstvakantie een week eerder te laten beginnen om zo de verspreiding van de omikronvariant te vertragen. Slob: ,,Het naar voren halen van de kerstvakantie voelde als een nederlaag. Ik ben blij dat we nu deze stap kunnen zetten. Er is opluchting, maar er is ook nog veel gaande. Het is nog geen rustig bezit, maar het is fijn dat kinderen weer naar school kunnen.”

In de leeftijdscategorie van het hoger onderwijs loopt het aantal besmettingen nog niet terug, waardoor mbo's, hbo's en universiteiten nog wel dicht moeten blijven, zo adviseerde het OMT.

Volgens minister Hugo de Jonge (Zorg) gaat het tempo van het boosteren ‘sneller dan gedacht'. Hij denkt aan het einde van de week 60 procent van de bevolking zo’n prik te hebben gegeven. Vanaf morgen kan iedereen boven 18 jaar een afspraak hebben gemaakt. ,,In dit tempo heeft iedereen een boosterprik kunnen hebben gehad.” De Jonge hoopt dat de vaccinatiegraad van de boosterprik op 90 procent gaat uitkomen. ,,Maar daar zijn we nog niet, in geen van de leeftijdscategorieën.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Luister ook onze politieke podcast:

Volgens hem ‘helpt’ het wel als er meer prikken worden genomen. ,,Dat zou helpen om onzekerheidsfactoren weg te nemen.”

Volledig scherm Demissionair Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (CDA) bij aankomst op het Binnenhof. © ANP / ANP De Jonge zei te hopen ‘volgende week’ een afweging te kunnen maken over de hele lockdown. ,,Dan hebben we weer meer data, meer cijfers om ons besluit op te baseren.” Zo is het nog onduidelijk, stelt hij, wat er nodig is om verspreiding van de omikronvariant af te remmen. Hij verwacht dat mensen per 1 februari een booster nodig hebben om te kunnen reizen naar het buitenland.

De minister liep er ook op vooruit dat in het tweede kwartaal van dit jaar een nieuwe prikronde wordt opgezet, omdat er dan vaccinaties beschikbaar zijn die zich beter weren tegen nieuwe varianten, zoals omikron. De booster is in dat licht ‘een middel om de tijd te overbruggen'.

Cijfers

Het oprukken van de omikronvariant vertaalt zich ook naar de cijfers. Het aantal besmettingen steeg bijvoorbeeld in de afgelopen zeven dagen volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) naar 95.467 meldingen van positieve tests. Dat is 10 procent meer dan in de zeven dagen ervoor. Het is de snelste stijging op weekbasis sinds 27 november. Volgens het RIVM is het een teken dat de variant dominant aan het worden is, al is het de vraag hoe kwalijk dat gaat zijn.

Het ziekteverloop bij omikron is mogelijk milder doordat het de longen spaart, zo blijkt uit onderzoek waarover vandaag werd bericht door The New York Times. Testen op menselijk weefsel en proefdieren leidde bij de dieren vooral tot infecties in de neus, keel en luchtpijp. De schade aan longen viel mee, terwijl eerdere varianten daar nog veel schade konden aanrichten. Dat leidde onder meer tot ademhalingsproblemen.

Ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten dat in een ziekenhuis wordt behandeld is momenteel 1200. Op de ic liggen nog eens 462 coronapatiënten. Verder liggen er 13 patiënten op een ic in het buitenland.