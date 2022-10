Baudet blijft op ramkoers liggen, zowel over geld als complotten

Dilan Yesilgöz Wetsvoor­stel: strafbaar als je seks hebt met iemand terwijl je wist dat de ander dat niet wilde

Je bent binnenkort strafbaar wanneer je seks hebt met iemand, terwijl je weet, of had moeten weten, dat de ander niet wil. Volgens Minister Dilan Yesilgöz past de wet bij de huidige tijd. ,,Maar, dit is geen exacte wetenschap.”

12 oktober