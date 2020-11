Baudet: Coupplegers zijn opgestapt, maar andere bestuursleden moeten ook weg

Het straatgevecht over de leiding van Forum voor Democratie is een tweede ronde ingegaan. Volgens Thierry Baudet is hij ‘wederrechtelijk’ uit het bestuur gegooid, waardoor hij zegt dat zijn partij ‘gegijzeld’ wordt en niet mee kan doen aan de verkiezingen. Hij roept op dat twee bestuurders die kritisch op hem zijn, per direct opstappen.

Baudet zegt in een nieuw filmpje dat hij blij is dat ‘de coupplegers zijn opgestapt’. ,,Dat is goed nieuws.” Wel zegt hij dat twee andere bestuurders die kritisch op hem waren ook weg moeten. ,,Anders worden we gegijzeld en kunnen we niet meedoen aan de verkiezingen.”

De partij verspreidde de lezing dat Baudet zelf zou zijn opgestapt uit het bestuur van Forum voor Democratie. Volgens Baudet is hij ‘wederrechtelijk’ uitgeschreven. Hij bestrijdt het daarom.



Baudet zegt in een nieuw filmpje dat twee van de drie overgebleven bestuurders zijn blijven zitten en hem tegenwerken , namelijk Rob Rooken en Lennart van der Linden. ,,Zij kunnen elk besluit, elk initiatief dat ik wil nemen blokkeren. Dat betekent dat Forum dan niet mee zou kunnen doen aan de verkiezingen. Geen lijst maken, geen geld uitgeven. Het is een sterfhuisconstructie waarin de partij gegijzeld wordt. Dat is een onacceptabele situatie. Ik roep hen daarom uit het bestuur te gaan.”

In het bestuur heeft Baudet namelijk nog één medestander, maar twee man die hem zouden kunnen tegenhouden, rekent hij voor.

Het bestuur bood Baudet gisteren een route naar de macht aan Baudet aan, wat weer heeft geleid tot een leegloop binnen de partij. Tal van senatoren en critici zijn opgestapt.

Het bestuur kwam gistermiddag met een verkapte vredesverklaring aan Baudet. Het stelt voor om een algemene ledenvergadering te houden en daar de leden te laten stemmen of Baudet lid mag blijven. Ook zou er dan een volledig nieuw bestuur worden gekozen, waarvoor het oude bestuur zich niet zou kandideren.

Voorrwaarden waren dat Baudet zich in de media stil zou houden, en zich zou laten uitschrijven als bestuurder.

Wanneer en hoe de ledenraadpleging moet gaan plaatsvinden, is nog onduidelijk. Helder is wel dat voor Baudet de weg vrij is om weer een plek binnen Forum te verwerven.

Weg

Dat gaat dan wel zonder een keur aan oude vertrouwelingen. vandaag stapten vier senatoren van Forum voor Democratie uit de partij. Het gaat om Bob van Pareren, Toine Beukering, Hugo Berkhout en Otto Hermans. Eerder al gingen Annabel Nanninga, Nicki Pouw-Verweij, Joost Eerdmans en Eva Vlaardingerbroek weg.

In de verklaring zeggen de vier dat ze geen lid willen zijn van een partij die ‘extremistische opvattingen duldt’. ,,We zijn zeer teleurgesteld in het gedrag van onze partijleider die geen schoon schip wilde maken. Hij stelde zich keer op keer onberekenbaar en volledig solistisch op. Interne kritiek – die wij altijd hebben geleverd in het belang van de goede naam van onze partij – heeft helaas dus niets opgeleverd.”