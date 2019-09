‘Baudet meldt twee vluchten met privé-jet niet’

Thierry Baudet heeft – volgens direct betrokkenen – minstens twee keer een vlucht gemaakt in de privéjet van Suitsupply-oprichter Fokke de Jong. De vluchten zijn niet gemeld in het giftenregister van de Tweede Kamer. Bestemming was onder meer Ibiza, waar de partijleider van Forum voor Democratie de bekende Club Lio bezocht. De tweede vlucht zou een bezoek aan Schotland betreffen.

Dat meldt HP De Tijd, dat ook foto's van het tripje naar Ibiza toont. Buitenhof-presentator Jort Kelder zou Baudet en De Jong, oprichter van SuitSupply, een herenmodebedrijf met 125 vestigingen over de hele wereld, hebben vergezeld op de vlucht naar Ibiza, die plaats vond op 4 juni 2017. Op de terugweg zette het toestel Baudet af voor een politiek optreden in Maastricht, meldt HP De Tijd. Het verhaal wordt bevestigd door Henk Otten en Jeroen de Vries, die Forum inmiddels allebei hebben verlaten.

Beide vluchten, die volgens het tijdschrift een waarde hebben van vele duizenden euro’s, meldde het Kamerlid niet in het geschenken- of reizenregister van de Tweede Kamer. Het doel van dat register is onder meer om de transparantie over het werk, de belangen en de connecties van Kamerleden te verhogen.

Tegenover HP De Tijd spreekt de woordvoerder van Baudet van een ‘privékwestie’. In de integriteitsregels van de Kamer staat het volgende: ‘De leden dienen opgave te doen van (...) buitenlandse reizen waarvan de vervoers- en verblijfskosten geheel of gedeeltelijk door derden zijn betaald.’ In de regels wordt geen onderscheid gemaakt tussen een Kamerlid in functie of als privépersoon.

De vluchten met het toestel van de Suitsupply-eigenaar lijken onder deze noemer te vallen. De regels van de Kamer bieden echter wel een nuance: ‘Het is aan het lid zelf om te bepalen of een specifieke omstandigheid redelijkerwijs als relevant voor zijn functioneren kan worden beschouwd. Als een willekeurige toeschouwer zonder veel omwegen zou kunnen denken dat een bepaalde private omstandigheid van een lid van invloed is op diens stellingname in een publiek vraagstuk, kan het raadzaam zijn omstandigheid in het register te doen opnemen.’

Interne discussie

Volledig scherm Jort Kelder. © ANP Kippa Uit whatsapp-berichten die Henk Otten, inmiddels partijparia, aan HP De Tijd heeft laten zien, zou blijken dat er intern meteen discussie was over de vluchten. Destijds was de relatie tussen Otten en Baudet nog goed, in elk geval richting de buitenwereld. Otten schreef onder meer dit: ‘Je begrijpt natuurlijk wel dat je die trip met de privéjet van Fokke moet melden bij de Tweede Kamer. Dit is absoluut meldingsplichtig in het giftenregister. Voor je het weet kom je in een Pechtold-rel terecht. Ik vind het enorm onverstandig en je brengt de partij in gevaar met dit gedrag.’



Met de Pechtold-rel doelt Otten op een aantal omstreden giften die voormalig D66-leider Alexander Pechtold niet deelde met het register van de Kamer. Baudet reageert volgens HP De Tijd onder andere als volgt: ,,Volgens mij interpreteer je de regels verkeerd. Ik zal het eens aan Khadija vragen.’’ De partijleider doelt daarmee op Kamervoorzitter Khadija Arib. Die laat HP De Tijd weten nooit een vraag van Baudet over de vluchten te hebben gehad.

Twijfel is melden

Een woordvoerder van Arib laat weten dat een politicus altijd een eigen afweging maakt, of een bepaalde gift al dan niet gemeld moet worden. Het advies in de regels is wel om bij twijfel een melding te doen: ,,Dan kan immers nooit gesteld worden dat die omstandigheid verborgen is gehouden. Het gaat er niet om of die omstandigheid daadwerkelijk van invloed is geweest. Dat, noch het tegendeel, is immers te bewijzen.’’

Otten was destijds van mening dat het feit dat Jort Kelder bij de vlucht aanwezig was politiek gevaar kon opleveren, omdat dat een goede vriend van premier Mark Rutte is. ,,Zet jij weer alles op het spel voor een snelle ego-kick. Met Jort Kelder (…) je maakt jezelf chantabel’’, schrijft Otten. Hij is bang dat Rutte de niet gemelde vlucht met Kelder tegen Forum kan gebruiken in het politieke spel.

In de eigen integriteitscode schrijft Forum dat de partij streeft naar een open, tolerante en collegiale partijcultuur waarin ‘maximale transparantie’ bestaat over besluiten, beloningen, posities en verantwoordelijkheden.