Baudet na Marokkanen-tweet: ‘Ik heb een fout gemaakt’

De afgelopen dagen weigerde Baudet vragen te beantwoorden over de ontstane ophef, maar vanmiddag stond alsnog kort hij een aantal journalisten te woord. ,,Ik heb een twitterbericht verstuurd dat ik niet had moeten versturen.’’



Afgelopen weekeinde kwam de politicus onder vuur te liggen nadat hij in een tweet schreef dat ‘twee dierbare vriendinnen’ waren lastiggevallen in de trein door Marokkanen. Daarna riep hij zijn volgers op op zijn partij te stemmen om dit ‘op te lossen'. Al snel bleek het incident heel anders in elkaar te zitten. Volgens de Nederlandse Spoorwegen weigerden de vrouwen hun plaatsbewijs te tonen toen drie conducteurs en een agent in burger de kaartjes aan het controleren waren.

Excuses

Maandag gaf Baudet al toe ‘te snel en te stevig’ gereageerd te hebben. Excuses maakte hij echter niet. In een verklaring schreef hij dat zijn vriendinnen zich geïntimideerd voelden omdat de conducteurs ‘wapentuig’zouden hebben laten zien. Iets wat de NS overigens ook ontkende.

,,Vrijdagavond is mij een naar incident ter ore gekomen van twee vriendinnen die een nare situatie hebben meegemaakt. ik heb daar te snel en te stevig op gereageerd’’, herhaalde hij vanmiddag. ,,Dat neemt niet weg dat er een groot probleem is met integratie en onveiligheid van vrouwen in Nederland. Gisteren werd nog bekend dat 81 procent van de jonge vrouwen in Amsterdam last heeft van straatintimidatie. Dat moet niet worden vergeten in de context van de fout die ik heb gemaakt. Ik had die tweet niet moeten versturen. Ik ben te snel geweest met het in de wereld sturen van dit bericht.’’

Hiddema

Fractiegenoot Theo Hiddema zei maandag al dat hij Baudet vaker heeft gezegd wat minder te twitteren. ,,Ik heb een hekel aan Twitter. Je ziet het vaak: na een zoveelste geweld-incident in het weekend reageren politici daarop zonder te weten wat er precies is gebeurd.’’

Ook zei Hiddema: ,,Als je een vriend bent van Baudet en je dringt door tot het groepje ‘dierbaren’, dan gaat hij voor je door het vuur. Het kan zijn dat hij daardoor op een dwaalspoor is gezet toen hij hoorde dat er iets gebeurd was in die trein.’’