Baudet spreekt van ‘complotverhaal’ over partijbijeenkomst op ambassade

Op 10 september was er een partijbijeenkomst van Forum in de Amerikaanse ambassade in Wassenaar. De Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra voerde daar het woord. Behalve partijprominenten van Forum, waren ook ondernemers uitgenodigd die geldschieter zijn, of gelden als vermogende leden van de achterban, zo berichtte De Groene Amsterdammer.



Volgens het Verdrag van Wenen is het echter verboden aan buitenlandse gezanten om zich te mengen in de interne politiek van het land waar ze gestationeerd zijn. Verschillende partijen in de Tweede Kamer hebben minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken om opheldering gevraagd, maar volgens Baudet is er niets aan de hand, zo zei hij tegen Radio 1. ,,Het gaat hier niet om donaties of wat dan ook. Ik begrijp de ophef niet”.



Hij noemt de ophef ‘flauwekul’ en een ‘kruideniersonderwerp’. ,,Je spreekt gewoon aan de lopende band met mensen. Als Rutte een afspraak heeft met Merkel hebben ze het toch ook over dingen die Merkel wenselijk vindt in Nederland? Dat is toch normaal?”