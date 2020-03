Baudet voor de rechter om ‘fake news’ Buitenhof

Het kort geding is wel opmerkelijk omdat Baudet maandag nog een hoorzitting in de Tweede Kamer entameerde over de rechtspraak. Hij betoogt namelijk al langer dat rechters te veel macht naar zich toetrekken en een ‘activistische’ en (linkse) politieke agenda zouden hebben als zij vonnis wijzen.



Baudet noemde het gisteren niettemin noodzaak toch een beroep op de rechtspraak te doen. ,,Als ze (Buitenhof, red.) hiermee wegkomen is het hek van de dam. Dan kunnen ze alles beweren over politici en wat zij zeggen.’’



De parafrase van Buitenhof komt overigens niet geheel uit de lucht vallen. Zo zei Baudet in 2015 nog: ,,Ik wil dat Europa dominant blank en cultureel blijft zoals het is.’’



Ook sprak de leider van Forum voor Democratie er eerder van dat Nederland ‘homeopathisch’ zou worden ‘verdund’ door migratie. En recent nog ging Baudet de mist in met een tweet over ‘Marokkanen’ die vriendinnen van hem zouden hebben lastiggevallen in een trein. Dat bleken NS-controleurs van diverse komaf.