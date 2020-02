Baudet zaait twijfel over verklaring NS na treinincident

Minister: Ook burger moet straks mogelijk betalen voor belasting­aan­gif­te

5 februari Burgers die in de toekomst zouden moeten betalen voor hun belastingaangifte? Nu is het gratis om aangifte te doen maar ‘de vraag is natuurlijk of dit zo blijft’, zegt minister Raymond Knops van Binnenlandse Zaken. Als het aan Knops ligt, gebeurt dat overigens niet. Uitsluiten doet hij het niet.