BBB en Ja21 komen met alternatief stikstofplan, hoe haalbaar is het?

Ze staan op flinke winst in de peilingen, en voor het eerst komen de BoerBurgerBeweging van Caroline van der Plas en Ja21 van Joost Eerdmans samen met een plan. Zij doen vandaag een ‘gezamenlijke oproep’ aan het kabinet, omdat volgens hen ‘heel Nederland compleet op slot staat door de buitengewoon strenge stikstofnormen’. Zij willen dat het kabinet met een reparatiewet komt met veel minder strenge eisen.

Ook willen zij af van de 25 miljard euro die dit kabinet heeft uitgetrokken voor de stikstofplannen. ‘Circa 4000 euro moet elk huishouden inleveren aan belastinggeld om het stikstofbudget van 25 miljard euro bij elkaar te schrapen.’ In een tijd van stijgende prijzen is dat volgens het duo ‘onmogelijk te verkopen’.

Verder pleiten de twee voor het halveren van het aantal Natura 2000-gebieden. ‘Nederland dient zich te richten op de kwaliteit en niet op de kwantiteit’, zo klinkt het.

Carola Schouten heeft als minister van Landbouw al eens geprobeerd Natura 2000-gebieden te schrappen, maar kwam van een koude kermis thuis. Probleem is dat Nederland volgens Europese afspraken verplicht is de natuur in de door Nederland zelf aangedragen 162 Natura 2000-gebieden te beschermen. In 2001 is Europees afgesproken dat de bescherming van de natuur een Europese aangelegenheid is. Nederland kan daardoor niet zomaar besluiten de helft weg te doen. Opgeven kan alleen als de Europese wetgeving aangepast wordt.

Verdienmodel

BBB-voorvrouw Van der Plas en Ja21-voorman Eerdmans willen van stikstofreductie een verdienmodel maken, door boeren stikstofruimte die ze besparen te laten verkopen of verleasen. Door het reduceren van stikstof te belonen, wordt het bedrijfsleven volgens de twee ‘uitgedaagd om zoveel mogelijk te reduceren’.

Volgens stikstofprofessor Jan Willem Erisman van de Universiteit Leiden is zo'n beloningsstelsel ‘geen probleem, mits je laat zien dat de stikstofdepositie naar beneden gaat’. ,,Als je niet serieus werk maakt van stikstofreductie, gaat alles mank bij de rechter’’, waarschuwt hij. ,,Dat voldoet niet aan de Raad van State-uitspraak, noch aan die van het Europees Hof.’’

De partijen willen daarnaast graag dat Nederland een voorbeeld neemt aan Duitsland, waar volgens hen meer mogelijk is. Erisman betwist dat. De hoogleraar verwacht dat Duitsland het Nederlandse voorbeeld zal gaan volgen gezien de uitspraak van het Europese Hof, waar ook zij aan gehouden zijn. ,,De crux zit hem erin dat in dit tienpuntenplan de natuur niet centraal wordt gesteld. Doe het zoals Duitsland, dat kan helemaal niet, want bijvoorbeeld de Habitatrichtlijn voor beschermde natuur in Nederland verplicht ons tot instandhouding van wilde flora en fauna.’’

Volgens het tweetal ‘heeft het kabinet geen goed zicht op de staat van de Nederlandse natuur’. ‘In plaats van het beleid te baseren op bodemanalyses en waarnemingen baseert het ministerie zich op rekenmodellen en aannames.’ Volgens Erisman liggen er aan dat beleid wel degelijk ecologische monsters ten grondslag en is het daarnaast ook gebaseerd op modellen. ,,Maar ik denk dat ze echt niet overal de bodem hoeven te onderzoeken om te weten of de natuur achteruitgaat.’’

De stikstofprofessor is wél erg te spreken over het plan van BBB en Ja21 om agrarisch ondernemers zélf verantwoordelijk te maken voor het behalen van hun doelen op basis van metingen op het bedrijf. ,,Ik ben het er helemaal mee eens dat dit nodig is, je wilt het totaal van de uitstoot van een boer weten. Alleen zo ver zijn we helaas technisch nog niet.’’

Volledig scherm Caroline van der Plas (BBB) en Joost Eerdmans (JA21) zaten al eens gezamenlijk bij informateur Mariëtte Hamer. © ANP