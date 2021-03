BBB-lijsttrekker uit Deventer bijt van zich af na aanval van Sylvana Simons om oude, kwetsende tweets: ‘Kapotmaken is begonnen’

Caroline van der Plas, lijsttrekker van BoerBurgerBeweging en een van de nieuwkomers in de Tweede Kamer, is vandaag naar eigen zeggen het doelwit geworden van ‘een persoonlijke haatcampagne’. Diverse twitteraars, onder wie BIJ1-lijsttrekker Sylvana Simons, wijzen Van der Plas op een reeks oude tweets die homofoob en racistisch van aard zouden zijn. In een uitgebreide verklaring wijst Van der Plas alle beschuldigingen van zich af. ‘Er wordt gesuggereerd dat ik homofoob ben. Ik werp mij hier verre van’, laat ze weten.

Lijsttrekker Caroline van der Plas van de partij BoerBurgerBeweging wist gisteren de aandacht in Den Haag direct op zich te vestigen door bij het Tweede Kamergebouw aan te komen in een trekker. Met haar zetel probeert ze de stem van het platteland in Den Haag te krijgen. Daarmee oogst ze veel lof, maar na een discussie met collega-nieuwkomer Sylvana Simons (BIJ1) bij Jinek gisteravond, is Van der Plas behoorlijk onder vuur komen te liggen.

Dat heeft te maken met een reeks oude tweets, die volgens diverse twitteraars homofoob en seksistisch van aard zijn. Zo twitterde Van der Plas in 2013 onder meer: ‘Als je met strings door bilnaad en glitters op kruis door gracht vaart WIL je niet geaccepteerd worden’, daarmee verwijzend naar de GayPride in Amsterdam. En een paar maanden later tweette ze: ‘Best ironisch. Dat Nelson Mandela dood gaat op de dag dat wij de eer van Zwarte Piet hoog houden.’

Quote Omdat ik het gister­avond bij Jinek heb gewaagd één kritische vraag te stellen, wordt nu door een heel leger tweets van 8 jaar geleden uit de krochten van Twitter opgelepeld Lijsttrekker Caroline van der Plas , BoerBurgerBeweging

Haatcampagne

De tweets, die onder andere zijn verspreid door Sylvana Simons, zijn volgens Van der Plas onderdeel van een haatcampagne. ‘Het grote kapotmaken is begonnen’, meldt ze in een verklaring op Twitter. ‘Omdat ik het gisteravond bij Jinek heb gewaagd één kritische vraag te stellen, wordt nu door een heel leger tweets van 8 jaar geleden uit de krochten van Twitter opgelepeld. Doe wat u niet laten kunt. Ik weet wie ik ben. Ik weet waar ik voor sta.’

De beschuldiging dat Van der Plas een homofoob is, is volgens haar een aanname gebaseerd op ‘een persoonlijke mening over uitdossingen tijdens de Gaypride van 2013'. Ze benadrukt niet homofoob of racistisch te zijn. ,,Sterker nog: in ons verkiezingsprogramma dragen wij uit dat racisme en discriminatie verboden en strafbaar zijn. Voorts zijn wij warm voorstander van het homohuwelijk en vinden wij dat iedereen het leven mag leiden zoals hij of zij dat wil. Daar doet een tweet over een evenement in Amsterdam niets aan af.”

Quote Een haatcampag­ne, nota bene geïniti­eerd door mensen die zelf keihard knokken om haat de wereld uit te helpen Lijsttrekker Caroline van der Plas , BoerBurgerBeweging

Kritiek

Ze haalt zonder Sylvana Simons bij naam te noemen uit naar haar nieuwe collega. ,,Een discussie ga ik niet uit de weg, maar ik voer de discussie alleen met open vizier en niet via een haatcampagne op sociale media. Een haatcampagne, nota bene geïnitieerd door mensen die zelf keihard knokken om haat de wereld uit te helpen.” Van der Plas maakt geen directe excuses, maar haalt de tweets wel weg.

,,Niet om iets te verbergen, niet omdat ik nu bang ben voor kritiek. Maar om mijn directe omgeving te beschermen tegen de agressie en bagger die zij nu ook over zich heen krijgen.

Succes

De BoerBurgerBeweging werd in 2020 opgericht. Volgens Van der Plas wordt het platteland achtergesteld op de rest van Nederland. ,,Er zijn veel minder voorzieningen, zoals politiebureaus, ziekenhuizen of bibliotheken. Tegelijkertijd worden de groene ruimtes volgezet met zonneparken en woningen.”

Het was de eerste keer dat de partij meedeed aan verkiezingen. In meerdere gemeenten was de partij procentueel de grootste stijger. Van der Plas is ‘superblij’ met het resultaat voor haar partij. ,,We hebben twee jaar gewerkt om de stem van het platteland in Den Haag te krijgen. Nu ga ik meepraten over het nieuwe beleid. Gezond beleid, dat hard nodig is.” Zo wil ze dat er in de toekomst bij al het beleid de vraag wordt gesteld wat het gaat betekenen voor het platteland.

