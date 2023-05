BBB weigert mee te doen aan ‘sprokkelen’ Senaatszetels, GroenLinks dumpt dissidente Volt-stemmer

COALITIE KAN KIEZENDe gehavende regeringscoalitie heeft straks nog maar 24 zetels in de Eerste Kamer, maar dat is wel genoeg om bij de linkse én rechtse oppositie te winkelen voor steun. Verkiezingswinnaar BBB wordt met afstand de grootste in de Senaat, bij GroenLinks ging het mis: een dissident Statenlid stemde op Volt, waardoor GL een Senaatszetel misgrijpt.

De verkiezingen voor de Eerste Kamer verliepen vandaag in grote lijnen volgens verwachting, al krijgt BBB één zetel minder dan de prognose voorspiegelde, net als de PVV én GroenLinks. CDA en ChristenUnie scoren juist een zetel meer, gevolg van strategisch slim stemmen van politieke bondgenoten.

Bij GroenLinks in Zuid-Holland liep het helemaal in de soep: Statenlid Debora Fernald lag al op ramkoers met de partij en kleurde vandaag het vakje rood van electorale concurrent Volt. Dat is een dure dissidente stem voor de partij van Jesse Klaver: de fractie van GroenLinks krijgt in de Eerste Kamer hierdoor 7 zetels in plaats van 8, waardoor het linkse blok met PvdA 14 zetels krijgt (in plaats van 15). De GroenLinks-fractie in Zuid-Holland gooide Fernald snel na de stemming uit de fractie.

De rel binnen GroenLinks was het meest opvallende incident bij deze getrapte verkiezingen. Vandaag stemden bijna zeshonderd provinciale Statenleden voor de Eerste Kamer. De uitslag wijkt iets af van de prognoses vanwege fanatiek strategisch stemmen over de 8 zogenoemde restzetels.

Statenleden stemmen normaal gesproken op de eigen partij, maar soms juist op andere partijen, zodat de politieke bondgenoten een extra zetel bemachtigen. Dat vergt veel rekenwerk en onderlinge afstemming vooraf, de Statenleden moeten vooraf geïnstrueerd worden over hun stem. Maar voor de coalitie van VVD, D66, CDA en ChristenUnie wierp het zijn vruchten af. De vier partijen zouden samen 22 zetels krijgen, maar door het politieke pokeren vooraf worden dat er twee meer.

En dus gaat de zeventiende zetel van BBB naar het CDA, CU kreeg er ook één meer dan verwacht, net als de regeringsgezinde oppositiepartij SGP.

Bekijk hier de zetelverdeling van de nieuwe Eerste Kamer



Voor het kabinet verandert er al met al niet veel: de afgelopen jaren hadden ministers al geen meerderheid in de Senaat, al slinkt de basis daar wel flink, van 32 nu naar 24 volgende week. Coalitieplannen kunnen in de Eerste Kamer straks de eindstreep halen over ‘links’, met hulp van PvdA/GroenLinks of juist over rechts, met de zegen van winnaar BBB.

BBB-leider Caroline van der Plas is naar eigen zeggen ‘hartstikke blij’ met de zestien zetels. ,,We gaan van nul naar zestien”, benadrukt zij. Daarmee is de partij in één klap de grootste in de Senaat.

Toch had de BBB een zetel meer kunnen hebben. Van der Plas wilde echter niet meedoen aan het ‘politieke spelletje’ rond de restzetels. Het was volgens haar al ingewikkeld genoeg om alle nieuwe Provinciale Statenleden van de jonge partij ‘het juiste hokje te laten inkleuren’. ,,Het is voor de coalitie wel leuk dat ze over links en rechts kunnen. We zullen zien wanneer ze bij ons aankloppen als ze inhoudelijk willen praten. We staan er heel nuchter in, we doen ook niet mee aan het bij elkaar sprokkelen van een extra zetel.”

De BBB-voorvrouw wijst erop dat er over anderhalf jaar weer Tweede Kamerverkiezingen zijn en daarna ‘ziet het er misschien heel anders uit’.

‘Mooie dag’

Coalitiepartijen zijn tevreden met het resultaat. ,,Het is gelukt, daar ben ik blij om”, zegt Tineke Huizinga, voorzitter van de Senaatsfractie van de ChristenUnie. Zij spreekt van een ‘mooie dag’. De oud-staatssecretaris van Verkeer wil géén voorkeur uitspreken voor samenwerking ‘over links’ of met BBB, dat de grootste partij is in de nieuwe Eerste Kamer. ,,Per onderwerp of wetsvoorstel maakt dat verschil.”

CDA-fractieleider Theo Bovens wil ook geen voorkeur uitspreken, en is vooral blij dat er meerdere opties zijn voor de coalitiepartijen. ,,Er is wat te kiezen, ik denk dat dat goed is voor de democratie in Nederland.” Ook VVD-voorvrouw in de senaat Edith Schippers houdt zich op de vlakte over de voorkeursroute in de Eerste Kamer. ,,Wij doen zaken met iedereen die het land vooruit wil helpen.”

De Eerste Kamer wordt gekozen door de leden van alle twaalf de Provinciale Staten. Zij stemmen vaak op hun eigen partij maar soms juist op een ándere partij, zodat de acht restzetels in handen komen van politieke bondgenoten. Voorafgaand aan de stemming waren veel politieke partijen druk met rekenen en onderling afstemmen over hoe ze het beste strategisch kunnen stemmen.

Donderdag volgt de formele uitslag, vastgesteld door de Kiesraad.

GroenLinks Zuid-Holland zet Statenlid uit fractie na stem op Volt: ‘Vertrouwensbreuk’



,,Ons Statenlid Debora Fernald heeft vandaag besloten niet op GroenLinks te stemmen bij de verkiezing voor de Eerste Kamer”, zegt fractievoorzitter Sinan Özkaya. ,,Dat is ontzettend jammer voor GroenLinks en voor alle kiezers die hun stem op GroenLinks bij de Provinciale Verkiezingen niet vertaald zien in een zetel in de Eerste Kamer.”

Volgens de fractievoorzitter verliep de samenwerking met de Rotterdamse al langer ‘moeizaam’, ondanks pogingen om daar ‘van beide kanten’ verbetering in te krijgen. ,,Tot nu toe is het altijd gelukt om daaruit te komen en heeft Debora de lijn van GroenLinks gevolgd.” Volgens Özkaya hadden de zes Statenleden van GroenLinks in Zuid-Holland afgesproken allemaal op hun eigen partij te stemmen bij de verkiezing voor de Eerste Kamer. Hij was dan ook zeer verrast toen bij het oplezen van de stemmen bleek dat er slechts vijf stemmen voor GroenLinks waren en dat Volt er twee had gekregen, terwijl die partij slechts één zetel in de Provinciale Staten van Zuid-Holland heeft. ,,Nu zij niet voor GroenLinks heeft gestemd, hebben we helaas moeten concluderen dat er sprake is van een vertrouwensbreuk”, aldus Özkaya. “En dat het niet langer mogelijk is om samen te werken. Wij hebben Debora vandaag laten weten dat zij geen deel meer uitmaakt van de fractie van GroenLinks Zuid-Holland. Debora heeft laten weten dat zij haar zetel zal behouden.” In de provincie Zuid-Holland had GroenLinks zes zetels in de Provinciale Staten, maar moet nu met vijf mensen verder. De partij voert coalitieonderhandelingen met BBB, VVD, PvdA en CDA.

Volledig scherm Op de voorgrond GroenLinks-Statenlid Debora Fernald, die dinsdagmiddag na een stem op Volt uit de GroenLinks-fractie is gezet. © Sanne Donders

