Bedreigingen en fysieke aanvallen: verschillende politici mikpunt van agressie

Prinsjes­dag: Geld voor extra bonus en werkdruk­ver­la­ging zorg

27 augustus Het kabinet maakt met Prinsjesdag geld vrij om zorgverleners volgend jaar weer een incidentele bonus te geven. Ook wordt in de begroting ruimte gemaakt om de werkdruk in de zorg te verlagen. ,,Een extraatje voor zorg is prettig, maar het moet structureel beter”, reageert beroepsvereniging V&VN.