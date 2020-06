Belastingdienst verstrekt foute info, gedupeerde ouders de pineut

Doordat de Belastingdienst foute informatie heeft verstrekt, hebben gedupeerden in de toeslagenaffaire mogelijk ten onrechte te horen gekregen dat zij niet in aanmerking komen voor compensatie. Dat heeft staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Financiën) zojuist laten weten aan de Tweede Kamer.

Pas vandaag is volgens Van Huffelen gebleken dat de Uitvoerings- en Herstelorganisatie Toeslagen (UHT) verkeerde gegevens heeft verstrekt. Het bekend worden hiervan is extra pijnlijk, omdat dit onderdeel van de Belastingdienst speciaal was opgezet om de afhandeling van de toeslagenaffaire in goede banen te leiden. De zogenoemde commissie van wijzen, die bekijkt of ouders in aanmerking komen voor schadevergoeding, heeft mogelijk op basis van die foutief aangeleverde informatie onterechte besluiten genomen.



Van Huffelen ging bij aanvang van het debat over het functioneren van de Belastingdienst diep door het stof. ,,Dit had niet mogen gebeuren. Dit is een ongelooflijk valse start en ik ben er ontzettend boos over”, aldus Van Huffelen.

Dossiers opnieuw beoordeeld

Om herhaling te voorkomen, grijpt de staatssecretaris in. Zo zullen alle dossiers van ouders die al te horen hebben gekregen dat zij niet in aanmerking komen voor schadevergoeding opnieuw worden beoordeeld door de commissie van wijzen. Daarnaast gaat een ‘onafhankelijke, externe’ partij meekijken of de informatie die de UHT verstrekt wel klopt en volledig is. Ook worden de opzet en werking van de organisatie tegen het licht gehouden. ,,Deze fout is heel ernstig en moet zo snel mogelijk worden hersteld”, zei Van Huffelen, die benadrukte dat de commissie van wijzen geen blaam treft.

De Tweede Kamer reageerde vol ongeloof op het nieuws. ,,Dit kan niet. Er wordt informatie achtergehouden voor de commissie van wijzen. Ik verwacht persoonlijk handgeschreven excuses van medewerkers van de Belastingdienst. Ik ga dit niet meer meemaken”, aldus CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt.

Bom

Volgens Omtzigt en zijn SP-collega Renske Leijten waren er al eerder twijfels over de informatie die vanuit de Belastingdienst werd verstrekt. Zij kunnen moeilijk geloven dat Van Huffelen pas vandaag van de fouten op de hoogte werd gesteld.

,,Iedere keer voor een debat komt er weer een bom die we al aan zagen komen”, zei Leijten. Volgens haar bewijst de kwestie dat er helemaal geen rol moet zijn voor de dienst Toeslagen in de beoordeling van dossiers van de slachtoffers. ,,Kick de Belastingdienst helemaal uit het proces”, opperde zij.

Van Huffelen is dat vooralsnog niet van plan. Ook Omtzigt stuurt daar niet op aan. Hij is bang dat de compensatie daardoor alsnog vertraging oploopt. Wel is het volgens hem duidelijk dat gedupeerden ‘nooit meer’ vertrouwen zullen hebben in de Belastingdienst. Hij blijft er daarom op aandringen dat mensen inzage krijgen in hun volledige dossiers, die nu vaak incompleet zijn.