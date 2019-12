BelastingTelefoon dag na beladen debat toeslagenaffaire eerder dicht vanwege Sinterklaas

Minister Grapper­haus pleit opnieuw voor toegang overheid tot versleutel­de berichten

12:47 Grapperhaus deed zijn uitspraken tegen nieuwssite Politico, voorafgaand aan een werkbezoek aan de Verenigde Staten. De minister zegt het ‘belang’ van zogeheten encryptie te begrijpen. ,,Maar ik denk dat we tot overeenstemming met techbedrijven moeten komen over toegangssleutels als er verdenkingen zijn van ernstige misdrijven.” Hij heeft die zorgen met Europese collega's gedeeld. De minister gaat met zijn uitlatingen in tegen het staande kabinetsbeleid. Vorige maand deed hij vergelijkbare uitspraken tegen Nieuwsuur. Zijn ministerie benadrukte toen dat er geen concrete voorstellen aankomen en dat Grapperhaus slechts wil dat er ‘een gesprek op gang komt’ over de balans tussen privacy en de aanpak van ernstige misdrijven.