België kent al verbod op negatieve spaarrente. Wat doet Hoekstra?

De rente op spaargeld blijft maar dalen. Wie op dit moment zijn geld op een spaarrekening bij bijvoorbeeld ING, ABN Amro of Rabobank heeft staan, ontvangt nog net een luttele 0,02 tot 0,03 procent rente. De dag dat de tarieven onder nul schieten komt met de dag dichterbij, waarschuwen analisten. De oude sok wordt dan opeens weer een aantrekkelijk alternatief voor die oude vertrouwde spaarrekening, omdat geld sparen bij de bank dan geld kost in plaats van oplevert.



Voor de financiële stabiliteit is het echter niet wenselijk dat mensen massaal hun geld van de bank halen en thuis onder het matras stoppen. Bovendien maakt zo’n verzameling van cash op zolder de samenleving niet bepaald veiliger. In België is het banken daarom bij wet verboden spaarders een negatieve rente voor te schotelen. De ondergrens bij de Zuiderburen bedraagt 0,11 procent, waarvan 0,01 procentpunt de basisrente beslaat en 0,10 procentpunt de zogeheten ‘getrouwheidspremie’.