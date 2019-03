Belgische Europarlementariër: Geld bijdrukken om klimaat te redden

De krant vroeg Staes wat zijn eerste maatregel zou zijn als hij gevraagd zou worden als klimaatminister. ,,Een klimaatwet opstellen met bindende doelstellingen", antwoordt hij. ,,Je zou vervolgens op vele domeinen maatregelen moeten nemen, maar cruciaal lijkt me een drastische afname van de CO2-uitstoot in transport. Ik zou massaal investeren in openbaar vervoer."

Staes ontkent dat dat ten koste gaat van sociaal beleid. ,,Europa loopt jaarlijks duizend miljard euro mis door belastingontwijking en -fraude. Als we daarvan de helft, of zelfs maar een kwart, kunnen pakken, dan hebben we een grote pot."



Daarnaast is geld bijdrukken dus geen taboe. ,,De urgentie is er: de opwarming moet beperkt worden tot anderhalve graad tegen 2030. De Rekenkamer zegt dat we jaarlijks 1.115 miljard euro nodig hebben. Dat kan. We hoeven geen aanslag te plegen op de overheidsbegrotingen. Waarom creëren we geen Europese klimaatbank? Die kan met dat geld investeringen financieren én burgers en ondernemingen voorzien van renteloze leningen.”