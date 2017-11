Belgische oud-rechter wekt woede: ‘Slachtoffers moeten Dutroux vergeven’

Martin is al enkele jaren gecontroleerd op vrije voeten; Dutroux zit in principe

levenslang. Maar volgens Panier (66), vandaag in de Waalse kranten van

Sudpresse, moeten ‘de slachtoffers uit hun rol van slachtoffer treden en blijk geven

van veerkracht’. Dutroux werd in 1996 opgepakt en in 2004 veroordeeld voor

ontvoering, verkrachting en moord. Van zijn zes slachtoffertjes konden er maar

twee levend uit zijn keldergevangenis worden bevrijd.



Panier, die zijn oproep deed op de Internationale Dag van de Rechten van het Kind, houdt zich sinds zijn pensionering bezig met de begeleide terugkeer van gevangenen naar de maatschappij, maar de manier waarop hij dat streven vandaag vormgeeft, wordt door nogal wat Belgen gezien als een provocatie. Ook door Jean-Denis Lejeune, de vader van Dutroux-slachtoffertje Julie (8), juni 1995 in de buurt van Luik ontvoerd en ruim een jaar later dood teruggevonden in de tuin van een van zijn woningen in Sars-la-Buissière. ,,Hij zoekt alleen maar aandacht. Laat hij zich met zijn eigen zaken bezighouden en ons met rust laten”, aldus Lejeune vanmorgen in het RTBf-praatprogramma C’est vous qui le dites. ,,Vergeven is voor ons onmogelijk. Ik heb dat Martin ooit recht in haar gezicht gezegd.”