Bij asielcrisis is het elk land voor zich

Want uit de cijfers is op te maken hoe landen binnen de Europese Unie elkaar niet wensten te ontlasten in de stroom aan asielzoekers. Gaandeweg de crisis werd namelijk het Dublinverdag losgelaten door de lidstaten. Die afspraak moest ervoor zorgen dat vluchtelingen asiel aanvragen in het land waar ze aankomen, of zich melden, en daardoor niet door Europa zouden trekken: het gevreesde ‘asielshoppen’.



Uit cijfers van de Rekenkamer blijkt echter dat Nederland weliswaar probeerde om die asielzoekers die hier terechtkwamen terug te sturen naar landen waar die zich al eerder hadden gemeld, maar dat die lidstaten dat slechts in 14,8 procent van de gevallen honoreerden. Vooral Polen, maar ook Oostenrijk en Bulgarije wezen bijvoorbeeld tal van claims af.



Het devies was toch vooral: elk land moet maar om zien te gaan met de asielzoekers die het te verwerken krijgt. Zeker voor Griekenland en Italië was dat wel te begrijpen: zij hadden in eerste instantie vele tienduizenden asielzoekers hebben moeten opnemen. De vraag is of andere landen toen snel hadden bijgesprongen om hen te ontlasten.