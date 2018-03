Bij de PvdA klinkt het van oef en au

Zou het voor de PvdA erger of minder erg worden dan vorig jaar? Dat de sociaaldemocraten zouden opnieuw een dreun zouden krijgen was ingecalculeerd, de vraag was slechts hoe hard de dreun aan zou komen. Behoorlijk hard, zo bleek.

In Akhnathon, een klein zaaltje in het centrum van Amsterdam waar partijleider Lodewijk Asscher was, overheerste voor de eerste exitpolls naar buiten kwamen nog de galgenhumor. ,,Waarom waren we in 2014 eigenlijk zo down?'' zei de Amsterdamse lijsttrekker Marjolein Moorman.

Toen werd de PvdA na meer dan 60 jaar onttroond als grootste partij in de hoofdstad en volgden vier jaar van verbeten oppositievoeren in de gemeenteraad. Nu zou Moorman blind getekend hebben voor de 10 zetels van vier jaar geleden.

Toen de voorlopige uitslagen binnendruppelden sloeg de stemming toch enigszins om. Bijna gehalveerd in Rotterdam, gereduceerd tot splinterpartij in Utrecht en in Amsterdam teruggebracht tot een schamele 5 zetels. ,,Oef'', klonk het vaak. En: ,,Au.''

En toch was er van een begrafenisstemming geen sprake. Eerder berusting. Maar ook voorzichtig optimisme en strijdlust. ,,We hebben verloren, maar ten opzichte van 2017 hebben we gewonnen'', zei Asscher. ,,Het herstel is begonnen, maar het zal een lange weg zijn. Maar de PvdA komt altijd weer terug.''

Opvallend vaak klonk het woord 'idealen'. ,,Als wij onze macht verliezen dan vallen we terug op onze idealen, en dat veert lekker'', zei Moorman. Volgens Asscher had de PvdA deze campagne 'met volle tegenwind gevochten voor de sociaaldemocratische idealen'.

Maar hoe hard ze ook gevochten hadden, en hoe trots Asscher ook zei te zijn op alle duizenden vrijwilligers, het kon niet verbloemen dat de PvdA in gemeenten nog nooit met zo weinig raadsleden vertegenwoordigd zal zijn als de komende vier jaar.

Mogelijk dat de partij door de winst van GroenLinks is sommige gemeenten nog in het colleges terechtkomt, maar van het ooit zo grote sociaaldemocratische machtsblok op gemeentelijk niveau is niets meer over. En dat is een hard gelag voor de partij, die zo graag lokaal geworteld wil zijn, maar inmiddels gereduceerd is tot een marginale factor.