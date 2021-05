BIJ1 zoekt onder meer naar ‘dikke’ mensen voor nieuwe afdeling in Delft

Jeanette Chedda van BIJ1 Delft (in oprichting) vertelt: ,,Eerst deden we een algemene oproep na de verkiezingen en daar kwamen heel veel witte mensen op af. Op zich prima, maar we zijn echt op zoek naar een brede representatie. Dus hebben we nu expliciet benoemd dat we diversiteit zoeken. De representatie is nu al beter dan eerder.” Chedda zegt desgevraagd niets over de kwalificatie ‘dik’.



Ze was nummer 4 op de landelijke kandidatenlijst van BIJ1. Chedda geeft op de website zelf aan dat ze ‘een gehandicapte moslima van kleur’ is. ,,Het gebaande pad is niet voor mij gemaakt. Het heeft drempels en hobbels en dichte deuren, maar toch nam ik de hobbels, ging ik over drempels en sloopte ik de dichte deuren.”



Er bestaat overigens sinds de jaren 6o een vetacceptatiebeweging (ook bekend als fat pride, fat empowerment en fat activism). Dit is een sociale beweging die de vooringenomenheid tegenover dikke mensen in de maatschappij probeert te veranderen. Ze doet dat door het grote publiek bewust te maken van de obstakels waarmee deze mensen worden geconfronteerd. Naast haar politieke rol vormt de vetacceptatiebeweging ook een subcultuur die fungeert als een sociale groep voor haar leden.