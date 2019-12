Bijklussend Kamerlid mag tienduizenden euro’s extra verdienen

In het kielzog van VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff maakte VVD-Kamerlid Arne Weverling deze week bekend zijn wachtgeld stop te zetten. De ex-wethouder van Westland kreeg 10.000 euro per jaar bovenop zijn Kamerlidsalaris. Daar heeft hij recht op, omdat hij als wethouder van een grote gemeente meer verdiende dan nu.



Maar door af te zien het wachtgeld gaat VVD’er Weverling terug naar het basissalaris van een Tweede Kamerlid - dat officieel een ‘schadeloosstelling’ heet - van 8208,48 euro bruto per maand. Daar komt 8 procent vakantiegeld bij, net als een eindejaarsuitkering van 8,3 procent. Daarmee verdient Weverling zo’n 115.000 euro bruto per jaar. Maar daar blijft het niet bij.