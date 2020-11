Bijleveld noemt delen vergaderinfo via Twitter ‘stomme fout’

Bijleveld trok in de Tweede Kamer het boetekleed aan. Vorige week zat de CDA-bewindsvrouw in thuisquarantaine omdat ze in contact was geweest met een coronapatiënt. Zij had de gewraakte foto gemaakt, thuis aan de keukentafel, die door een medewerker op haar twitterpagina werd gezet. ,,Maar het was mijn verantwoordelijkheid.” Ze heeft ook excuses aangeboden aan EU-buitenlandchef Joseph Borrell.