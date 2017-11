Bijleveld: VS blij met hoger defensiebudget

,,We gaan structureel anderhalf miljard investeren in defensie en dat is natuurlijk ontzettend belangrijk'', aldus Bijleveld. ,,Een grote stap als je kijkt naar de afgelopen jaren. Het is echt extreem veel extra.''

In Wales spraken de NAVO-landen drie jaar geleden af dat ze in 2024 2 procent van het bruto binnenlands product zullen besteden aan defensie. ,,We groeien daarnaartoe, dus daar voldoen we aan'', zei de minister. Nederland gaat nu richting de 1,3 procent. ,,Na deze kabinetsperiode moet het toch doorgroeien, want we zitten nog niet op de norm.''