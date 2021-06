Bijleveld wil ‘in uiterste geval’ vliegtuig sturen voor Afghaanse tolken

Demissionair minister Ank Bijleveld van Defensie wil in het uiterste geval een vliegtuig sturen om tolken die voor de Nederlandse krijgsmacht hebben gewerkt op te halen uit Afghanistan. De ‘evacuatievlucht’ mag géén nieuwe militaire operatie zijn. Afghaanse tolken hebben vanwege hun werk voor het leger recht om in Nederland asiel aan te vragen.

Bijleveld omarmde daarmee een motie van de Tweede Kamer die haar wilde dwingen er alles aan te doen om de tolken die dat willen in veiligheid te brengen nu de Nederlandse troepen het land op 4 juli verlaten. ,,Ik vind de Kamerbrede steun mooi, ik wil de motie graag overnemen", zei de CDA-bewindsvrouw. ,,Hiermee onderstrepen we met z'n allen het belang van het in veiligheid brengen van de tolken.”

Bijleveld beloofde dat de aanvraag van visa voor de tolken waar mogelijk wordt versneld om hen die dat willen de kans te geven zo snel mogelijk het land te verlaten. ,,Het ophalen van tolken uit Kabul is mogelijk als andere vluchten niet mogelijk zijn", beloofde ze. In Afghanistan zijn nu nog twee vliegvelden, maar de luchthaven in Mazar-i-Sharif, waar de Nederlandse militairen zitten, gaat binnenkort dicht.

Hercules

Volledig scherm Een C-130 Hercules transportvliegtuig. © ANP Bijleveld benadrukte dat zo'n vlucht alleen ‘in uiterste noodzaak’ zal worden geregeld en alleen als de veiligheidssituatie het toestaat. ,,Het kan geen nieuwe militaire missie zijn. Maar wel kunnen eventueel wel een Hercules (militair toestel, red.) sturen.”

De Tweede Kamer beschuldigde Bijleveld er gisteren nog van dat zij ‘een gevoel urgentie mist'. Volgens de Kamer verloopt de procedure voor Afghaanse tolken die met hun gezin naar Nederland willen komen te traag. Nu de internationale troepenmacht op 11 september vertrokken is uit het land, bestaat de vrees dat de veiligheidssituatie verder verslechtert. De taliban zouden het specifiek gemunt hebben op Afghanen die voor de troepenmacht hebben getolkt. ,,Dit is een zaak van leven of dood", zei SP-Kamerlid Jasper van Dijk gisteren in het debat.

