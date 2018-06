Bijna half miljard euro extra voor huisartsenzorg

Het geld moet worden gebruikt om meer tijd te hebben voor en met de patiënt, de zorg in de avond-, nacht- en weekenduren, het versterken van de organisatiegraad van de eerste lijn en de zorg voor kwetsbare groepen, aldus Bruins. Ook is extra geld beschikbaar voor de zorg in achterstandswijken.

Op maat

'Het gaat er om voor de patiënt de beste oplossing te vinden', schrijft de minister. 'Daarbij past niet altijd een medisch (specialistisch) antwoord. Als het nodig is, kies je voor hoog specialistische zorg, de andere keer is iemand beter geholpen bij de huisarts of de fysiotherapeut.' Huisartsen spelen volgens hem een belangrijke rol bij 'zorg op de juiste plek en door de juiste behandelaar'.

