Bijstandsplan Buma oogst bijval en kritiek

Fo­rum-lijsttrek­ker wéér terughou­dend over nexit

8 maart Is Forum voor Democratie nu wél of niet voor een nexit? De lijsttrekker van de partij voor de Eerste Kamerverkiezingen, Henk Otten, heeft er in een debat op Radio 1 opnieuw onduidelijkheid over geschapen. Eerder deed hij dat ook al tijdens zijn optreden bij WNL.