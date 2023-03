Bikkers probleem: een bekende en geliefde partijleider opvolgen: ‘Mirjam ken ik niet’

Interview ‘Het is mooi geweest’ voor Gert-Jan Segers: ‘Ik ga het gedoe en botsende ego’s het minste missen’

,,Het zit erop! Het is mooi geweest, het was de moeite waard.” Toch nog onverwacht stopte Gert-Jan Segers (53) als politiek leider van de ChristenUnie. In de hal van de Tweede Kamer gaf hij vanochtend een interview over zijn stap.