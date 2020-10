Bindend studieadvies voor eerstejaars van de baan

Onderzoek kabinet: Rekening­rij­den betekent korter en minder in de file

16 oktober De invoering van rekeningrijden kan, afhankelijk van de wijze waarop, in 2030 zorgen dat de verloren reistijd door files met 43 tot 68 procent wordt teruggebracht. Dat staat in een onderzoek van het kabinet naar verschillende varianten van rekeningrijden, waarvan de cijfers in handen zijn van het AD.