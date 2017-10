Binnenhof: Wie is dé leider op links?

Interview CNV-voorzitter Maar minister Koolmees, wat heeft u dan te bieden?

11:32 De nieuwe minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees (D66) wil een polderakkoord over de arbeidsmarkt sluiten. Maar dan moet wel de versoepeling van de ontslagregels van tafel, waarschuwt CNV-voorzitter Maurice Limmen. ,,Geld in kas voor actie hebben we nog steeds.”