Blijft Tweede Kamer na blamage achter avondklok staan?

Met een nieuwe spoedwet hoopt het kabinet de avondklok alsnog te redden. In de Tweede Kamer lijkt er steun te zijn, maar niemand heeft een goed woord over voor het ‘gestuntel’.

Eerder deze week zette de rechter een streep door de avondklok: het kabinet had volgens de Haagse rechtbank de verkeerde wet toegepast om het middel juridisch te staven. Tot morgen blijft de avondklok wel gelden, dan dient het hoger beroep in de rechtszaak die protestgroep Viruswaarheid had aangespannen.

Om dat overbodig te maken, komt het kabinet met een nieuwe spoedwet. In de Tweede Kamer lijkt daarvoor steun te zijn, maar het kabinet zal vandaag tijdens een debat erover wel bakken kritiek moeten incasseren.

Als de Tweede Kamer weer instemt met de avondklok, gaat de wet met bloedspoed naar de Eerste Kamer. Die kan zich er uiterlijk morgen nog over buigen, zeggen bronnen. Ook daar lijkt er een meerderheid te zijn, maar dat is niet geheel zeker: de Eerste Kamer heeft zich nog helemaal niet uitgesproken over de avondklok, maar als de coalitiepartijen de steun van SP, GroenLinks en/of de PvdA vinden, blijft de maatregel overeind.

Nut

Probleem is wel dat de Haagse rechter in haar vonnis ook vraagtekens plaatste bij nut en noodzaak van de avondklok. Dat was al onderwerp van discussie, maar tegenstanders vinden nu houvast in die uitspraak.

Volgens de rechter was er namelijk ook genoeg af te dingen op de inhoudelijke argumenten voor de avondklok. Ja, de opmars van de Britse variant kan ingrijpen rechtvaardigen, maar het staat volgens de rechter niet vast dat de mutaties tot een onhoudbare situatie zullen leiden.

Bovendien werd de avondklok ingevoerd met het advies nog maar één gast thuis te ontvangen. Het Outbreak Management Team schat in dat die twee maatregelen samen het besmettingscijfer met 10 procent drukken. Maar welk middel doet nou wat? Het is een discussie waarvan het kabinet verlost dacht te zijn, maar die straks in het debat weer van voor-naar-achter gevoerd zal worden.