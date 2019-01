Blok: Geen majeure aanpassingen in brexitdeal

Volgens Blok heeft het akkoord dat het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie sloten ‘de juiste balans’. ,,Je kunt niet van de EU verwachten dat we onze mensen in het Verenigd Koninkrijk in een lastige positie brengen en onze ondernemers aan strengere eisen te laten voldoen, terwijl de Britten toegang houden tot de interne markt.’’ Grote aanpassingen lijken hem daarom niet bespreekbaar. ,,Wat denkt u nou, na meer dan twee jaar onderhandelen?’’, stelde Blok vanavond bij Jinek.



Blok denkt dat het voor de Britse premier Theresa May moeilijk zal zijn om op maandag met een voorstel te komen dat wél op een meerderheid kan rekenen. Toch ziet hij een lichtpuntje: ,,Uit peilingen weten we dat een meerderheid van het Britse parlement weet dat een harde brexit ook heel slecht voor hen is. Dat biedt hoop dat het ravijn wordt vermeden.’’



Blok zei daarom te hopen dat het nieuwe, door May aangekondigde voorstel ‘een goed voorstel is’. Voor Nederland zijn de belangen groot: het Verenigd Koninkrijk is één van de belangrijkste handelspartners van Nederland, er wonen veel Nederlanders in het land en veel Britten in ons land. ,,Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk zijn bezorgd over hun situatie. Ook bij ondernemers zijn grote zorgen.’’