Blok over bewogen jaar: van ‘ideale flexkracht van kabinet’ naar ‘die man moet weg’

Stef Blok zou een uitstekend stemacteur zijn. Of voorlezer. ‘Dus’, zijn stopwoordje, spreekt hij uit als ‘dussss’ – met een langgerekte, bijna slissende s. Bij vlagen van enthousiasme klinkt zijn stem ronkend en diep als Sinterklaas. Maar als hij het over de zomer van 2018 heeft, verdwijnt de intonatie uit zijn stem. Dan gaat het met merkbare en hoorbare tegenzin. Korte zinnen, weinig woorden. ,,Het was geen topzomer, natuurlijk.’’



De belichaming van degelijkheid en betrouwbaarheid – Stef Blok dus – kwam in juli ernstig in de problemen na uitgelekte fragmenten van een besloten spreekbeurt in Den Haag voor Nederlanders in dienst van internationale organisaties. Daarin noemde hij Suriname een ‘failed state’ en liet hij zich kritisch uit over de multiculturele samenleving, integratie en migratie. Dat hij daar in de grootste problemen uit zijn politieke loopbaan was terechtgekomen, had hij niet meteen door.