Blokhuis: Geen enkele jongere rookt nog in 2040

Bij de aanpak noemt Blokhuis een 'heel simpel voorbeeld': ,,Wij geven het onderwijsveld de kans de schoolpleinen rookvrij te maken. Lukt dat niet vóór 2020, dan gaan we dat dwingend voorschrijven per wetgeving. Maar je hoopt dat de cultuuromslag daarvoor heeft plaatsgevonden."



De bewindsman benadrukt dat het waarmaken van de 0 procentambitie in 2040 betekent dat vooral jongeren met een praktisch opleidingsniveau en lager inkomen niet meer zullen roken; zij zijn nu oververtegenwoordigd in de statistieken.



Blokhuis: ,,De afgelopen vier jaar is er al heel veel bereikt in de aanpak van (beginnen met) roken. Ik denk echter dat er tegen 2040 een samenleving bestaat waarin jongeren zeggen: ,,Vroeger rookten ze, weet je dat nog?"