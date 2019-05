Blokhuis wil verder dan Preventieakkoord: ‘Pakje sigaretten zou 20 euro moeten kosten’

Dat is een hoger bedrag dan wat in het Preventieakkoord staat dat hij volgende maand in de Tweede Kamer moet verdedigen, schrijft dagblad Trouw. Het plan omvat een reeks maatregelen die ervoor moet zorgen dat Nederlanders gezonder gaan leven. ,,Dat kan natuurlijk niet van de ene op de andere dag. Dat moet met buurlanden. Ik ben gedreven om in Europa het gesprek te voeren over hogere prijzen. Met de Franse minister Agnès Buzyn, een goeie bondgenoot, probeer ik België en Duitsland te overtuigen’’, aldus Blokhuis.



In overleg met supermarkten zei Blokhuis over de verkoop van rookwaren: ,,Als je lef hebt, gooi je sigaretten helemaal uit je assortiment. Ik weet dat ik je niet kan verplichten. Maar stop toch met die rotzooi.” Blokhuis daagt de verkopers uit door te stellen dat je niet moeten bijdragen aan het overlijden van mensen. ,,Als jullie écht gezond bezig willen zijn, dan stop je met die gifstengels’’, zegt hij uitdagend. Blokhuis ligt duidelijk niet wakker als ‘nieuwe zedenmeester’ te worden neergezet.



,,De gekste verhalen gaan opeens rond. Niet alleen over roken, maar ook dat ik een kratje bier twee keer zo duur wil maken, dat gehaktballen op rantsoen gaan. Karikaturen, ik weet niet wie ze verzint. Het staat nergens in de plannen. Anderen klaagden weer dat de plannen juist slappe hap zijn.’’ Blokhuis ziet niet in waarom het bestrijden van leefstijlziekten als betutteling wordt gezien. ,,Het is onuitstaanbaar dat er in Nederland jaarlijks 35.000 mensen overlijden als gevolg van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. Zullen we dat eens oppakken en gezonde keuzes makkelijker maken?’’