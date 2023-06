Boeren zijn weg van tafel, maar coalitiepartijen denken er samen wél uit te komen

Met videoNu het landbouwoverleg is geklapt, komt het kabinet zelf met plannen voor de boerensector. De regeringspartijen denken dat ze er onderling wel uitkomen. Wat daarbij helpt: het CDA lijkt geen haast te maken met het heronderhandelen over de afgesproken stikstofdoelen.

Dat ze balen, houden ze niet geheim. ,,Gewoon kut”, zegt een coalitie-Kamerlid over het gesneuvelde landbouwakkoord, nadat brancheorganisatie LTO wegliep. Want het was dé gehoopte route om boeren en politiek op één lijn te krijgen, om de stikstofreductie te gaan halen. Maandenlang werd er onderhandeld.

Nu zal het kabinet zelf met een landbouwplan komen, bevestigen de coalitiepartijen. En dat levert in ieder geval weer vertraging op: voor de zomer gaat niet meer lukken.

Maar dat de partijen eruit kunnen komen, menen ze tegelijk wel. En dat is opmerkelijk: juist het landbouwakkoord moest zorgen dat de stikstofplannen ook steun hadden vanuit ‘de polder’.

Vooral het CDA, dat de boerenachterban zag steigeren, deed het kabinet in april al wankelen door aan te kondigen dat het wil heronderhandelen. De doelen voor stikstofreductie zouden niet naar 2030 gehaald moeten worden, maar in 2035 moeten blijven, vond de partij. De ruzie werd bezworen: eerst zou het landbouwakkoord er moeten komen. Maar nu dat van de baan is, maakt CDA-leider Wopke Hoekstra geen haast meer.

Hij wil eerst met de collega’s ‘van gedachten wisselen’ in de ministerraad. Bovendien wil hij ook nog afwachten hoe de coalitieonderhandelingen verlopen in de provincies die nu gaande zijn. Ook daar wordt over het tempo van stikstofreductie onderhandeld. ,,Die twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.” Volgens CDA-Kamerlid Derk Boswijk wordt er ‘sowieso niet meer voor de zomer gevraagd om het openbreken van het regeerakkoord’.

Bij andere coalitiepartijen wachten ze met het CDA mee. En er valt te horen dat er met VVD, CDA, D66 en ChristenUnie best afspraken te maken zijn voor een maatregelenpakket. ,,Er lag al een deal, voor 90 procent.” Dat het de grootste landbouworganisatie in Nederland, LTO Nederland, toch te min was, steekt tegelijk wel. ,,Zo’n mooi pakket als dit gaat er niet meer komen”, zegt een ingewijde. Daartegenover staat LTO-voorzitter Sjaak van der Tak: ,,Het ging onze boeren om het vertrouwen. En dat vertrouwen is de afgelopen maanden niet dichterbij gekomen.”

Volledig scherm Piet Adema, minister van Landbouw, na het klappen van het landbouwakkoord. © ANP

Trieste dag

Minister Piet Adema (Landbouw, ChristenUnie) reageerde woensdag geprikkeld en maakt duidelijk dat LTO concessies van het kabinet laat lopen: ,,Het kan niet zo zijn dat het kabinet automatisch uitvoert wat er in het akkoord al was afgesproken’’, zegt hij. Ofwel: het kabinet wilde ook beloftes van LTO om doelen te halen, nu dat van tafel is, moet het kabinet misschien weer veranderingen afdwingen. Adema spreekt van ‘een hele trieste dag voor de landbouw’. ,,Ik ben ervan overtuigd dat we voor 95 procent klaar waren.’’

Tegelijk zegt een ander coalitie-Kamerlid dat er ‘geen wraakoefening’ moet worden uitgevoerd. ,,Dan help je ons land niet vooruit.” Bovendien waren er al deelakkoorden gesloten, die overeind zouden kunnen blijven. Volgende week worden die openbaar gemaakt, zei Adema woensdag. Aan de hand van die stukken kan blijken waar het misliep, het gaat om de laatste ‘conceptteksten’ die zijn opgemaakt. Die worden in ieder geval gebruikt als het kabinet naar de tekentafel gaat voor een nieuw plan.

