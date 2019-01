‘Bon van 95 euro voor appen op de fiets’

Het wordt per 1 juli sowieso verboden om tijdens het besturen van alle voertuigen een mobiel elektronisch apparaat vast te houden. De term ‘mobiel elektronisch apparaat’ is ruimer dan de huidige term ‘mobiele telefoon’ om alvast rekening te houden met de toekomst.



Minister Cora van Nieuwenhuizen (Verkeer) zei eerder over het aankomende appverbod op de fiets: ,,Als je je in het verkeer begeeft dan moet je je aandacht erbij houden. En niet bezig zijn met je mobiele telefoon.”



Gemiddeld gebruikt nu 49 procent van de Nederlandse consumenten hun mobiele telefoon terwijl ze fietsen. In de leeftijd van 18 tot 24 jaar is zelfs driekwart met hun mobiel bezig op de fiets, aldus onderzoek van Deloitte dat afgelopen november verscheen.