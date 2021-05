Boosheid om ‘walgelijke’ Bevrijdingsdag-poster FvD, Nationaal Comité kritisch

Partijleider van D66 Sigrid Kaag twittert over de poster: “Er rust een speciale verantwoordelijkheid op Kamerleden, op ministers, om het goede voorbeeld te geven, om het woord géén gif te laten zijn.” Ze verwijst daarmee naar de 4 mei-lezing die Arnon Grunberg vorig jaar hield. “Ook in 2021 moeten we naar die woorden handelen. Dit is een dieptepunt. Alweer.”, stelt Kaag.



Lilianne Ploumen, fractievoorzitter van de PvdA zegt: “Walgelijk en fouter dan fout. SP-fractieleider Lilian Marijnissen vraagt zich af: “Hoe triest ben je om het immense leed van zoveel mensen, een gitzwarte periode in onze geschiedenis, te misbruiken om aandacht te krijgen? Het is walgelijk en ik hoop dat iedereen zich hiertegen uitspreekt.” Kamerlid voor de SP Peter Kwint twittert: “Wat een smeerlappen zijn het toch ook.”