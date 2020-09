Boze burgemeesters eisen miljarden extra en minder kabinetsbemoeienis

Het verhaal is bekend. Sinds de jeugdzorg, de zorg voor langdurig zieken en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in 2015 naar gemeenten zijn overgeheveld, moeten talloze dorpen en steden miljoenen bezuinigen. De maatregel ging immers gepaard met fikse kortingen. Daar blijft het niet bij: de nieuwe Omgevingswet, de Inburgeringswet, de schuldhulpverlening en de uitvoering van het Klimaatakkoord kosten de gemeenten ook handenvol geld.

Miljard in de min

Om het tij te keren luiden 175 burgemeesters nu de noodklok. Alleen door de relatie tussen gemeenten en het Rijk radicaal te hervormen is verbetering mogelijk, stelt Depla, co-initiator. In een interview met het AD lichten Depla, Jan van Zanen (Den Haag, kersvers), Koos Janssen (Zeist) en Ellen van Selm (Opsterland) hun grieven toe. Van Zanen spreekt namens de G4 en is ook voorzitter van gemeentekoepel VNG; Janssen voor vijftig middelgrote gemeenten verenigd in de M50, en Van Selm namens de P10, 22 plattelandsgemeenten. Die worden worden bovendien gesteund door nog zestig andere plattelandsgemeenten. Depla zelf is voorzitter van grotestedenverbond G40